Göz kamaştıran güzelliğe sahip onlarca manken ve birbirinden şık yüzlerce kostüm ile kendi moda evinizi yöneteceğiniz ve güzellik yarışmalarına katılarak dünyanın en güzel mankenini tasarlayabileceğiniz CocoPPa Dolls, simülasyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu grubu tarafından sevilerek oynanan kaliteli bir yapımdır.

Etkileyici grafikleri ve kusursuz fiziklere sahip mankenleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken, sayısız kumaş ve aksesuardan yararlanarak hayalinizdeki elbiseleri tasarlamak ve kendi karakterinizi seçerek eşsiz bir model oluşturmaktır.

Zevkinize uygun ve tarzınızı yansıtan kıyafetler seçerek dilediğiniz mankeni giydirebilir ve çeşitli aksesuarlar kullanarak modelinize şatafatlı bir görünüm katabilirsiniz. Oyunu farklı modlarda oynayarak dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü rakipleriyle mücadele edebilir ve tasarladığınız mankenle güzellik yarışmalarına katılabilirsiniz.

Sıkılmadan oynayacağınız ve bağımlısı olacağınız eğlenceli bir moda oyunu sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sürümleri ile iki farklı mecradan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz CocoPPa Dolls, ücretsiz olarak cihazınıza kurabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.