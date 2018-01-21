Çocuk Psikoloğum uygulaması çocuklarınızın gelişiminde ebeveynlere rehberlik etmeyi amaçlayan bir Android uygulaması.

Çocukların gelişim döneminde, onların hareketlerini ve ruh halini doğru bir şekilde kontrol ederek sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak ebeveynlerin en büyük sorumluluklarından biri haline geliyor. Çocuğunuzun davranışlarından çoğuna anlam veremiyorsanız, bunun altında yatan ciddi bir neden olabiliyor. Bunu da bir uzman eşliğinde gerekli adımlar atarak çözebilmeniz mümkün. Çocuk Psikoloğum uygulaması da birçok konuda ebeveynlere yardımcı olmayı amaçlayan bir rehber niteliği taşıyor.

Psikolog Başak Ünver’in yazılarını okuyabileceğiniz, sorular sorabileceğiniz ve daha önceden sorulmuş soruları ve yanıtlarını okuyabileceğiniz uygulamada çocuğunuz için birçok faydalı içeriğe ulaşabilirsiniz. Davranış sorunları, teknoloji ve çocukla zaman geçirme gibi konularda birçok makale sunan Çocuk Psikoloğum uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.