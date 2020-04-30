Madbox’ın gerilim dolu mobil oyunlarından bir tanesi olan Cold Cases : Investigation şu sıralar ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor.

Mobil bulmaca oyunu olarak hem Android hem de iOS platformunda lansmana çıkan Cold Cases : Investigation sürükleyici hikâyesi ile oyunculara cinayetleri çözüme kavuşturmayı işaret ediyor.

Oldukça gerilim yüklü bir oynanışın ve zengin içeriğin yer aldığı oyunda ipuçlarını tek tek inceleyecek ve doğru katilin kim olduğunu bulmaya çalışacağız. Oldukça zengin bir karakter yelpazesine sahip olan yapım da olaylar birbiri arkası karşımıza çıkacak.

Bu büyüleyici oyun da bir dedektifi canlandırarak benzersiz karakterleri sorguya çekeceğiz. Birçok sorunun peşinden koşacağımız oyunda cinayet silahını da bulacak ve kime ait olduğunu tespit etmeye çalışacağız.

Karanlık bir temaya sahip olan oyun iki farklı platformda 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.