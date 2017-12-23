Cold Turkey uygulaması akıllı telefonlarınızı geçici olarak kendinizden engellemenizi sağlıyor.
Cold Turkey uygulaması ile Android telefonunuzu kullanmamanız gereken durumlarda telefonunuzu devre dışı bırakabilirsiniz.
Ders çalışmanız gerektiğinde, bir projeye odaklandığınızda, arkadaş toplantılarında veya buna benzer durumlarda telefonunuzda ilgilenmemeniz gerekiyorsa, kendinize hakim olmanız gerekiyor. Telefonu istemsiz olarak eline alma ve bir şey yapmayacak olsanız bile menüde gezinme alışkanlığı hemen hemen herkesin yaşadığı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Cold Turkey uygulaması da belirlediğiniz süre boyunca kendinizi telefonunuzdan engellemenizi kolaylaştırıyor.
Uygulamayı başlattıktan sonra 1 dakika ile 1 saat arasında bir süre seçerek Go Cold Turkey tuşuna bastığınızda, seçtiğiniz süre boyunca telefonunuzu kullanmanız engellenmiş oluyor. Telefonu kullanmayı bırakarak çevrenizdekilere ve işlerinize önem vermenizi sağlayan Cold Turkey uygulaması bu anlamda gerçekten başarılı bir girişim diyebilirim.
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