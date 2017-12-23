Cold Turkey uygulaması ile Android telefonunuzu kullanmamanız gereken durumlarda telefonunuzu devre dışı bırakabilirsiniz.

Ders çalışmanız gerektiğinde, bir projeye odaklandığınızda, arkadaş toplantılarında veya buna benzer durumlarda telefonunuzda ilgilenmemeniz gerekiyorsa, kendinize hakim olmanız gerekiyor. Telefonu istemsiz olarak eline alma ve bir şey yapmayacak olsanız bile menüde gezinme alışkanlığı hemen hemen herkesin yaşadığı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Cold Turkey uygulaması da belirlediğiniz süre boyunca kendinizi telefonunuzdan engellemenizi kolaylaştırıyor.