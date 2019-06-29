Üst üste dizilmiş yüzlerce rengarenk kovayı devirmek için çaba sarf edeceğiniz ve renkli toplar fırlatarak kovaları vurabileceğiniz Color Ball 3D, mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan stres giderici bir oyundur.

Etkileyici 3 boyutlu grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, üst üste dizilmiş ve sürekli olarak kendi etrafında döne yüzlerce kutuyu düşürmek için renkli topları ateşlemek ve olabildiğince puan toplayarak yolunuza devam etmektir. Onlarca zorlu seviyede yarışarak türlü engelleri geçmeli ve görevleri tamamlayarak tüm kutuları yerle bir etmelisiniz. Her seviyede farklı engellerle karşılaşabilir ve ilerledikçe tecrübelerinizi arttırabilirsiniz.

Oyunda 100’den fazla parkur ve her parkurda yeşil, mavi, kırmızı, sarı gibi onlarca kova yer almaktadır. Ayrıca bu kovaları vurmak için kullanabileceğiniz birçok farklı renge sahip top bulunmaktadır. Android işletim sistemini destekleyen tüm cihazlardan ulaşabileceğiniz Color Ball 3D, ücretsiz oyunlar arasında yer alan kaliteli bir oyundur.