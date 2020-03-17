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Color Rope 0.5.0 (Android)
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  5. Color Rope - Android için Bulmaca Oyunu

Color Rope

0.5.0
Android
Color Rope
ÜCRETSİZ
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Harika deneyim sunan bir bulmaca oyunu

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Murat İşçi
Murat İşçi -

Color Rope, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olan Color Rope oyununda birbirinden zorlu bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Zorlu bölümlerin ve eşsiz atmosferin yer aldığı oyunda tek yapmanız gereken tüm noktalardan geçerek bulmacaları tamamlamak. Renkli görsellerin yer aldığı oyunda bağımlılık yapıcı bir etki yer alıyor. Düşünerek ilerlemeniz gereken oyunda tek parmağınızla tüm noktaları tek seferde geçmeniz gerekiyor. Yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz Color Rope oyununu sakın kaçırmayın.

Color Rope oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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