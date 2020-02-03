Color Swipe, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil bulmaca oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Renkli görsellerin ve zorlu bölümlerin yer aldığı bir oyun olarak karşımıza çıkan oyunda birbirinden zorlu bölümleri tamamlamak için mücadele ediyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda dikkatli olmalı ve tüm zorlu bölümleri tamamlamalısınız. Yüzlerce bölümün yer aldığı oyunda parmağınızı dört farklı yöne sürükleyerek renkli kutucukları yönlendiriyorsunuz. Kolay ve anlaşılır kontrollerin yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor diyebilirim.

Oyunda renkli kutucukların birbirine çarpışmamasına dikkat etmelisiniz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Color Swipe oyununu mutlaka deneneniz gerekiyor.

Color Swipe oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.