Color Wall 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çeken Color Wall 3D oyununda kuleler dizerek yukarı çıkıyorsunuz. Zorlu bölümleri tamamlayarak ilerlemeniz gereken oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Kuleleri döndürerek uygun yerlerine yerleştirerek ilerleyebileceğiniz oyunda tüm boşlukları doldurmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Color Wall 3D oyununu kaçırmayın derim.

Color Wall 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.