Farklı yaratıkları geliştirerek diğerlerine karşı savaşabileceğiniz ve yeni gezegenler keşfedebileceğiniz Combo Critters, mobil platformda aksiyon oyunları kategorisinde yer alan sıra dışı bir oyundur.

Oyunda birbirinden farklı özelliklere ve görünüme sahip 100’den fazla yaratık yer almaktadır. Yaratıklarınızla birlikte keşfedebileceğiniz onlarca yeni gezegen bulunmaktadır. Yaratıklarınızı eğiterek ve geliştirerek diğer yaratıklarla mücadele edebilir ve yeni yerler fethedebilirsiniz.

Kaliteli grafikleri ve farklı konusu ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, çeşitli engellerin arasından ilerleyerek yeni gezegenler keşfetmek ve yaratıkları toplayarak yolunuza devam etmektir. Bir makine aracılığı ile yaratıklarınızı hızla geliştirebilir ve farklı özellikler enjekte edebilirsiniz. Bu sayede diğer yaratılara karşı daha güçlü olabilir ve mücadeleleri kazanarak seviye atlayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyunculara hizmet veren ve yüz binden fazla aksiyon tutkunu tarafından keyifle oynana Combo Critters, ücretsiz olarak cihazınıza indirebileceğiniz benzersiz bir oyundur.