İşte karşınızda gerçek zamanlı savaş yapmanın heyecanını sonuna kadar yaşayabileceğiniz bir askeri savunma oyunu: Commander Battle. Saldıran düşman ordularına karşı savunma yapın ve rakibinin karargahını yok eden ilk kişi olarak zaferi elde edin.

Dünyanın dört bir yanından gelen oyunculara karşı gerçek zamanlı savaş yapacağınız oyunda pek çok birlik bulunuyor. Havadan, karadan saldırıda bulunabileceğiz oyunun kontrolleri ise bir hayli kolay tutulmuş. Tıklayıp, sürükleyebileceğiniz yapımda araçlarını kontrol edin ve askerlerinize sahip çıkın.

Ayrıca Ana Görev Modu, Oyunculara Karşı Modu, Meydan Okuma Modu ve Sıralama Modu gibi oyun türlerini barındıran oyunda kendinize en uygun olan savaş tekniğinde savaşın ve ordularınızı yönetin.

Commander Battle Özellikleri