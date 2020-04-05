Conceptis Hashi oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Hashi Japonya'da icat edilen bağımlılık yapıcı bir bulmaca oyunu. Çözmek için hiçbir matematik gerektirmeyen sadece mantığa dayalı ilginç bir bulmaca çeşididir. Her yaştan insanın oynayabileceği ve yeteneklerini gösterebileceği eğlenceli bir platforma hoşgeldiniz.

Oyun basit gibi görünse de bir çok kuralı vardır. Hücreler 1'den 8'e kadar numaralardan oluşur; bunlar adalardır. Geriye kalan hücreler boştur. Amaç, adaları tek bir grup olacak şekilde birbirleri ile birleştirmektir. Köprüler aşağıdaki kriterli içermelidir : Bir ada ile başlamalı ve bitmelidir, düz bir bağlantı çizgisi; diğer köprü ve adaları kesmemelidir; dik olarak ilerleyebilir; 2 köprü en fazla bir ada çiftçi ile bağlanabilir; ve adalar arasındaki köprü sayısı, hücre üzerindeki sayı ile ilişkilidir.

Birçok farklı oyun seçeneği bulunan oyunda amatörler için kolay seviye, ustalaşmış kişiler için ise zor seviyeleri bulunmakta. Mantığı geliştiren ve bilişsel becerileri artıran harika bir beyin egzersizi oyunu. Oyunseverlerin de beğenisini kazanmış hem eğlendiren hem de geliştiren güzel bir oyun. Siz de bu eğlenceye ortak olmak istiyorsanız oyun indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.