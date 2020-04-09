Conceptis Sudoku oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Japonya'daki en iyi Sudoku uygulaması! Tek bir uygulamada altı farklı Sudoku versiyonunu oynayabilirsiniz. Klasik Sudoku ızgaraları ile başlayın ve her biri farklı bir görünüme ve benzersiz bir mantığa sahip Diagonal Sudoku, Düzensiz Sudoku ve OddEven Sudoku'ya geçin.

Kolay seviyeden en zoruna kadar bütün oyun stilleri bulunan Sudoku önceden olduğu gibi şimdi de oyunseverlerin beğenisini kazanıyor. Oyunda yalnızca eğlence bulunmuyor. Bilişsel zekanızı da geliştirebileceğiniz ve oynadıkça ustalaşabileceğiniz benzersiz bir oyun. Farklı varyasyonları bulunan ve asla sıkmayan oyun klasiklerinden biridir sudoku. Daha önce bu deneyimi tatmadıysanız veya oyunda ustalaşmak istiyorsanız bu oyun tam size göre. Siz de hemen indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.