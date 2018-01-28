Connect Free WiFi Internet uygulaması, Android cihazlarınız için ücretsiz Wi-Fi erişimi olan noktalarını bulmanızı kolaylaştırıyor.

Dışarıda olduğunuz zamanlarda internete bağlanacak mobil veri paketiniz bulunmuyorsa havalimanları, kafeler veya parklar gibi bölgelerde sunulan ücretsiz Wi-Fi bağlantılarından faydalanabilirsiniz. Ancak, bu alanları bulmakta zorlanıyorsanız Connect Free WiFi Internet uygulaması sizlere yardımcı olacaktır. Ücretsiz Wi-Fi erişimi sunan noktaları sizlere gösteren uygulama, arka planda çalışarak şifresiz Wi-Fi bağlantılarına erişim sağlıyor.

Erişime açık Wi-Fi noktaları arasından en güçlü sinyali aldığı ağa otomatik olarak bağlanan Connect Free WiFi Internet, cihazınızın GPS özelliğini kullanarak harita üzerinden de sizlere ücretsiz Wi-Fi noktalarını gösteriyor. İnternet bağlantınız için hız testi de yapabileceğiniz uygulamada IP adresi, MAC adresi, SSID bulma, şifre bulma ve hız yükseltme gibi ek seçeneklere de ulaşabilirsiniz. Eğer siz de çevrenizdeki ücretsiz Wi-Fi noktalarını bulmak ve bağlanmak istiyorsanız, Connect Free WiFi Internet uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.