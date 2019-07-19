Construction Simulator 3 Lite Edition'da, Construction Simulator serisinin en yeni bölümünün kısa bir ön bakışını oynayabilirsiniz. Orijinal lisanslı makinelerin direksiyonuna geçin ve güzel Neustein şehrini deneyimleyin.

Construction Simulator 3 Avrupa'ya dönüyor: Avrupa kasabasını ünlü markaların resmi lisanslı araçlarıyla keşfedin. Caterpillar, Liebherr, CASE gibi orijinal araçların değişik ve zorlu kontratlarını üstlenin. Yollar ve evler yapıp onları onarın. Şehrinin silüetini şekillendirin ve araç filonuzu genişletin.

Tamamen yeni bir haritayı keşfedin ve büyüyen şirketinizle yeni kontratlar ve araçlar açın. Alp Dağları'nın eteklerini andıracak şekilde tasarlanmış bir haritayı keşfedin ve üç değişik bölgede oynayın: Şirketini kuracağın köy, geniş bir sanayi bölgesi ve modern bir kasaba. Kontratlar arasındaki boş vakitlerinizi serbestçe araç sürmeye uygun açık dünyayı keşfetmek için kullanın.



