Mobil oyun platformunda simülasyon kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Cookies Inc.-Idle Tycoon, kurabiye ve şekerlerin başrolde olduğu eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli görüntü grafikleri ve ses efektlerine yer verilen bu oyunda amaç, ekranda yer alan kurabiyeleri ve şekerleri toplayarak puan biriktirmektir. Şekerler, kurabiyelere oranla daha fazla puan kazandırmaktadır. Kurabiye ve şeker koleksiyonu yaparak olabildiğince fazla puan toplamalı ve yeni ürünlerin kilidini açmalısınız.

İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan istediğiniz yerden oynayabilir ve eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz. Oyunda topladığınız kurabiye ve şekerleri kullanarak mikser, mutfak robotu, terazi, kurabiye standı, kek kalıbı, aşçı şapkası ve daha birçok farklı mutfak aracını satın alabilirsiniz. Ayrıca yeterli puan toplayarak yeni bölümlerin kilidini açabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemini içeren tüm cihazlardan kolayca ulaşabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Cookies Inc.-Idle Tycoon, yüz binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve her geçen gün daha fazla oyuncu kitlesine ulaşmayı başaran sıra dışı bir oyun olarak dikkat çekiyor.