Yepyeni yemek yapma simülasyon oyunu Cooking Simulator Mobile, Android Google Play'de!
Cooking Simulator, yepyeni yemek simülatörü ve mutfak oyunu. Yemek pişirme simülatöründe mutfak yolculuğuna başlamaya hazırlanın!
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Restoran oyunları, aşçı oyunları, pastane oyunları, fast food oyunları veya yemek sipariş oyunları oynar mısınız? Yemek yapmayı seviyor musunuz? Simülasyon oyunlarını seviyor musunuz? Bağımlılık yapan zaman yönetimi yemek pişirme oyunlarının hayranı mısınız? “EVET” ise doğru yerdesiniz. Yemek Simülasyonu Mobil: Mutfak ve Pişirme Oyunu sizin için doğru oyun.
Cooking Simulator Mobile: Kitchen & Cooking Game, herkes için eşsiz bir ücretsiz mutfak simülatörü oyunudur. Cooking Simulator Mobile’ı bağımlılık yapıcı ve eğlenceli kılan özellikler:
- Gelişmiş yemek tariflerinin kilidini açın, lezzetli yemekler yapın ve efsanevi bir sanal şef olun.
- Çarpıcı grafikler ve güzel görsel efektler
- Son derece gerçekçi, gösterişli, iyi donanımlı mutfak
- Hazırlanacak yemekler (Lezzetli gerçek yemekler pişirin ve hazırlayın: domates çorbası, somon biftek ve haşlanmış patates, fırında alabalık, fırında patatesli pirzola, kızarmış karides, hızlı balkabağı çorbası, ızgara ton balığı, biftek, patates kızartması, brokoli soslu penne, elmalı ördek göğsü ve daha fazlası)
- Çeşitli mutfak aletlerini kullanın (tava, büyük tencere, büyük tabak, küçük tabak, derin tabak, fırın tepsisi, kızartma kabı, küçük tencere, kesme tahtası, kevgir, ızgara tavası, bıçak, blender ve daha fazlası)
- Pişirme teknikleri ve zaman yönetimi becerilerinizi geliştirin.
- Onlarca baharat (zencefil, tuz, karabiber, zeytinyağı, kekik, balzamik, sirke, fesleğen, şeker, yenibahar ve daha fazlası)
- Çok bağımlılık yaratan bir mutfak ve yemek oyunu!
- Mutfağınızı özelleştirin (zemin, duvar, tavan ve çok daha fazlası)
- Bağımlılık yapan zaman yönetimi oyunu
- Şef becerilerinizi gösterin
- Anlaması kolay, ustalaşması zor!
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