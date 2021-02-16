Cooking Simulator, yepyeni yemek simülatörü ve mutfak oyunu. Yemek pişirme simülatöründe mutfak yolculuğuna başlamaya hazırlanın!

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Restoran oyunları, aşçı oyunları, pastane oyunları, fast food oyunları veya yemek sipariş oyunları oynar mısınız? Yemek yapmayı seviyor musunuz? Simülasyon oyunlarını seviyor musunuz? Bağımlılık yapan zaman yönetimi yemek pişirme oyunlarının hayranı mısınız? “EVET” ise doğru yerdesiniz. Yemek Simülasyonu Mobil: Mutfak ve Pişirme Oyunu sizin için doğru oyun.

Cooking Simulator Mobile: Kitchen & Cooking Game, herkes için eşsiz bir ücretsiz mutfak simülatörü oyunudur. Cooking Simulator Mobile’ı bağımlılık yapıcı ve eğlenceli kılan özellikler: