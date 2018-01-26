CopperheadOS, Android işletim sistemli cihazlarınıza rahat bir nefes aldıracak en popüler Custom ROM’lardan biri.

Android işletim sistemli bir cihaz aldığınızda, üretici tarafından yüklenen pek çok gereksiz uygulamayla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bunların birçoğunu kullanmıyor olsanız bile silmeniz mümkün olmuyor. Bu uygulamalar arka planda bellek tüketerek cihazlarınızın performansını da olumsuz yönde etkiliyor. Bir başka detay da, eğer birkaç yıllık bir cihazınız varsa Android’in son güncellemelerinden faydalanamıyorsunuz. Tüm bunlar bir araya geldiğinde durum gerçekten ciddi olabiliyor. Bunun önüne geçmek için uygulamanız gereken en önemli adım, iyi bir Custom ROM yüklemek olacaktır. Daha az uygulama bulunduran ve son güncellemelerden yararlanmanızı sağlayan bu ROM’lardan biri olan CopperheadOS, şimdilik sadece belirli cihazları destekliyor.

Cihazınız için yayınlanan son güvenlik güncellemelerini anında alabileceğiniz CopperheadOS, güvenlik alanına odaklanmasıyla göze çarpıyor. Tüm Android uygulamalarını destekleyen ve son derece güvenli olan CopperheadOS’u yeni bir Custom ROM arayışında olanların denemesini öneriyoruz.

Desteklenen cihazlar; Pixel, Pixel XL, Nexus 5X, Nexus 6P, HiKey ve HiKey 960.