Mobil strateji oyunları arasında yer alan Cosmic Showdown ile uzay atmosferine dahil olacağız.

Strateji ve savaş oyunu olarak karşımıza çıkan Cosmic Showdown ücretsiz olarak oynanıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden oyuncular ile karşı karşıya geleceğimiz yapım da rekabetçi PvP savaşlarına katılacağız. Oyun içerisindeki amacımız rakibimizin uzay aracını yok etmek olacaktır.

Şiddetten ziyade eğlence dolu bir yapıya sahip olan mobil yapım da oyuncular hamleler yaparak rakiplerini yenmeye çalışacaklar. Sürekli farklı ve gerçek oyuncular ile savaşacak ve bu alanda seviye atlamaya çalışacağız. Kendi uzay gemimizin kaptanı olarak taktikler yapacak ve eğlence dolu anlar yaşayacağız.

Oyun içerisinde savaşırken birimlerinimizin seviyesini artırabilecek ve daha güçlü hale getirebileceğiz. Oyuncular savaşlar sonrasında seviyelerini yükselterek daha güçlü rakipler ile karşı karşıya gelebilecekler. Tabii rakiplerimizin seviyesi de hemen hemen bizimle aynı olacak.

İnternet bağlantısı gerektiren mobil yapım da büyük galaksileri fethedecek, çok oyunculu bir dünyaya erişecek ve lider tablosuna adımızı yazdırmaya çalışacağız. PvP savaşları ile oyuncular hem eğlenceli hem de rekabet dolu bir yapı ile karşılaşacaklar.

İyi oyunlar dileriz.