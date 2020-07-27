Evrenin sonu yaklaşıyor ve Cosmic Wars'ta hayatta kalmak için yolculuk yap. Korkunç, kıyamet sonrası evrenine dahil olun ve çeşitli hikayeleri keşfedin. Zamanın akıp gittiği bir uzay-strateji savaşı.

Uzaylı canavarlar ve evrendeki diğer kullanıcılara karşı savaşlarda hayatta kalın. Yetenekler ve savaş uçaklarınız ile savaşı avantajınıza çevirin. Kelle avcısı olun ve kaçakları tutuklayın. Cosmic Wars'ın büyüleyici sanat yönetimine ve eşsiz senaryosuna sahip dünyasında gezin.

Favori parçalarınızı istediğiniz gibi birleştirin, stratejik filonuzu kendiniz kurun. 60'dan fazla görev ve bolca oynanış süresi. Eski, zaman içinde kendini kanıtlamış taretlerin yanı sıra tamamen yeni silah türlerine de erilebileceksin. Mevcut bütçeni nasıl harcayacağına karar vermek sana kalmış.