Çöz-Öğren uygulaması, açıköğretim sınavlarına Android cihazlarınızdan çalışmanız için oldukça faydalı bir platform olarak öne çıkıyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin sınavlara hazırlanmasını kolaylaştıran Çöz-Öğren uygulamasında, sınavlara yönelik olarak hazırlanan yüzlerce farklı soru çeşidini çözerek tekrar yapabilmeniz mümkün hale geliyor. Fakülte, program ve dönem seçimi yaptıktan sonra deneme sınavlarını görüntüleyebileceğiniz uygulamada, ders adı veya anahtar kelimeyle de arama yapabiliyorsunuz.

Fakülte ve bölüm seçimini kaydederek, uygulamaya her girdiğinizde tekrar seçim yapmak zorunda kalmayacağınız Çöz-Öğren uygulamasında ara sınavlar ve final sınavlarına en iyi şekilde hazırlanarak başarılı bir şekilde dönemi tamamlayabilirsiniz. Sınav performanslarınızı değerlendirme ve gelişiminizi gözlemleme gibi bölümlerin de yer aldığı Çöz-Öğren uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.