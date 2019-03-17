Mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Crafting Idle Clicker, farklı savaş malzemelerine yatırım yapabileceğiniz ve kendi atölyenizi kurabileceğiniz eşsiz bir oyun olarak göze çarpıyor.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, çeşitli savaş aletleri toplamak ve dev bir koleksiyon oluşturmaktır. Araştırmalar yaparak yeni ürünler keşfedin ve büyük yatırımlar yaparak zengin olun. Farklı ürünler üretebileceğiniz atölyenizi yükselterek seviye atlayabilir ve daha fazla malzemenin kilidini açabilirsiniz. Sıra dışı bir deneyim kazanabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde 100’den fazla ürün yer almaktadır. Devasa bir üretim hattı oluşturarak ürünlerinizi pazarlayabilir ve para kazanabilirsiniz. Çeşitli araştırmalar ve incelemeler yaparak, yeni ürünler üretebilirsiniz. Böylece size verilen görevleri başarıyla tamamlayabilir ve sonraki bölümlere ulaşabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve 1 milyondan fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan Crafting Idle Clicker, kaliteli bir oyun olarak dikkat çekiyor.