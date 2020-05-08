Crash Course'ta yüksek kaliteli eğitim içeriği herkese ücretsiz olarak sunuluyor. Beşeri bilimlerden fen bilimlerine kadar lise ve üniversite düzeyinde derslere eşlik eden kurslar barındıran Crash Course, Flashcards ve sınavlar ile öğrenmenizi gözden geçirmek için kullanabileceğiniz bir platformdur.

İstatistik bilimini oturduğunuz yerden öğrenin. Krebs döngüsünü keşfedin. Müzik notalarına giriş yapın. Geometrinin temellerine başlayın. Sınavlara hazırlanın veya maceraya çıkmak istiyorsanız tarımın nasıl keşfedildiğini öğrenin. Binlerce ücretsiz alıştırma, video ve makale bir tık uzağınızda. Matematik, fen bilimleri, ekonomi, finans, tarih, siyaset ve çok daha fazlası bu platformda.

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