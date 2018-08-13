30 eşsiz aracın yer aldığı Crash Drive 2 mobil oyunculara sunulan ücretsiz bir yarış oyunudur.



3D grafiklere sahip olan Crash Drive 2 oyunculara sunduğu geniş içeriği ile adından sık sık söz ettirir oldı. Çok oyunculu olarak oyunculara dünyanın dört bir yanından rakipler ile karşı karşıya getiren mobil oyun orta dereceli grafiklere sahip olmasına rağmen oldukça beğeniyi topladı.

Sadece Google Play’de 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Crash Drive 2, aldığı inceleme puanı ile de oyunculara bekleneni vermeyi başardı. 6 farklı etkinlik ile oyunculara sürpriz hediyeler dağıtan mobil yarış oyunu, oynandığı her gün içinde oyunculara ücretsiz kredi dağıtmaya devam ediyor.



Kilidini açacağımız 30’dan farklı özel seviye ile oyunculara sürükleyici bir atmosfer sunan yapım, özel araba sistemi ile de oyuncuların yüzünü güldürmeyi başardı. Tank modunu da oyun içerisine yerleştiren Spil Games, eşsiz atmosferi ile de eğlenceyi iki katına çıkarıyor.

Sürüş performansı ile oyunculara hareketli bir yapı sunan mobil yarış oyunu tamamen ücretsizdir.

