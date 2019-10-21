Hem Android hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerin hizmetine sunulan ve 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen Crash Fever, çeşitli bulmaca ve eşleştirmeler yaparak savaş modlarını aktif hale getireceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, parçaları farklı bölgelerde bulunan zorlu yapbozları birleştirerek bombaların patlaması için gerekli düzeneği oluşturmak ve görevleri tamamlamaktır. Oyunda çoklu seçeneği seçerek toplamda 4 farklı arkadaşınız ile birlikte oynayabilirsiniz. Bu sayede eğlencenizi katlayabilir ve çeşitli ödüller kazanarak seviye artırabilirsiniz. Sürükleyici savaş senaryoları ve bağımlılık yapıcı özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birçok farklı karakter ve yüzlerce zorlu bulmaca bulunmaktadır. Ayrıca sayısız bomba düzeneği ve ateşleyici mekanizma yer almaktadır. Bulmaca oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyunculara hizmet veren Crash Fever, eğlenceli anlar geçireceğiniz ve stres gidereceğiniz eşsiz bir oyundur.