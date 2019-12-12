Crash Puzzle: Color oyunu Android işetim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Renkli bir bulmaca oyunu olan Crash Puzzle: Color eşsiz emojili grafikleri ile dikkat çekmektedir. Küçük renkli yüzlerin bir araya getirilmesi gereken oyunda çok stratejik davranmanız gerekmektedir. Bir kaç hamle sonrasını tahmin edebilmek işinizi kolaylaştıracaktır.

En az üç aynı renkli minik küp bir araya geldiğinde elmas kazanabiliyorsunuz. Ayrıca size üç farklı şekle sahip küp sunulmakta ve siz istediğinizi tercih edebilirsiniz. Küpler için en doğru yeri bulun ve yerleştirin.

Minik küpleri mutlu etmek sizin elinizde. Bir araya gelmekten keyiflenen küplerin sizi de eğlendireceğini düşünüyorum. En çok küpü sen birleştir ve en çok elmasları sen kazan. Arkaşlarınla birlikte yarışarak eğlen.

Hadi ne duruyorsun hemen indir ve oynamaya başla. Başarılar dilerim.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.