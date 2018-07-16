Crazy for Speed 2, mobil platformda 100MB altı en iyi ücretsiz araba yarışı oyunları arasında. Trafiği hiçe sayarak kıyasıya yarıştığınız, ehliyet sınavına girdiğiniz, off-road araçlarla zorlu pistlerde yarıştığınız, derin kariyer modu da sunan harika bir mobil araba yarışı oyunu. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Boyutuna göre oldukça kaliteli grafikler sunan, lisanslı olmasa da en popüler üreticilerin son model arabalarını içeren, serbest sürüş ve mücadeleci oyun modlarıyla sizi ekran başına kilitleyen AAA kalitesinde bir araba yarış oyunu Crazy for Speed 2. İlk olarak Android platformunda indirilebilir olan yarış oyununda dünyanın dört bir yanında, en tehlikeli yollarda yarışıyorsunuz. Alpler dağ yolu, Venedik sahil yolu, Nevada çöl yolu, Amazon çamurlu yol, Monaco asfalt yol, Tokyo şehir yolu, Himalaya kar buzlu yol, Londra gece yolu ve daha saymakla bitiremeyeceğim yerde şampiyonluk yarışlarına giriyorsunuz. Rakiplerinize çarparak saf dışı bırakabiliyorsunuz. Nitro dışında üstünlük kurmanızı sağlayan bir yardımcınız yok.

Crazy for Speed 2 Özellikleri: