Dev canavarların ve ilginç özelliklere sahip güçlü askerlerin yer aldığı yenilmez bir ordu kurarak aksiyon dolu savaşlar yapacağınız ve ganimet kazanmak için mücadele edeceğiniz Creature Quest, Android ve İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan kolaylıkla ulaşabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve sürükleyici savaş senaryoları ile oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, Savaş haritasında yer alan zorlu rakiplere karşı mücadele ederek nefes kesen RPG savaşlarına katılmak ve ganimet toplayarak seviye atlamaktır. Karanlık zindanlardan oluşan geniş savaş meydanlarında boy göstererek rakiplerinizle birebir savaşmalısınız. Seviye atladıkça yeni savaş kahramanlarının ve farklı silahların kilidini açabilirsiniz. Ayrıca kahramanlarınızın özelliklerini artırabilir ve daha da güçlendirebilirsiniz.

Oyunda aksiyon dolu savaşlara sahne olacak onlarca ilginç meydan ve farklı özelliklere sahip yüzlerce karakter yer almaktadır. Dilediğiniz karakteri seçerek RPG savaşlarına katılabilir ve ganimet kazanmak için yarışabilirsiniz. Rol oyunları arasında kendisine yer bulan ve 500 binde fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan Creature Quest, ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.