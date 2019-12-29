Binlerce numaralandırılmış kutucuktan yararlanarak rengarenk kanaviçe işlemeleri yapacağınız ve birbirinden güzel resimler oluşturacağınız Cross Stitch, mobil platformda bulmaca oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak oyunculara hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Etkileyici kanaviçe tasarımları ve sürükleyici bölümleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, numara ve harflerden oluşan yüzlerce kare bloğu değişik renklere boyayarak sizden istenilen kanaviçe desenini çizmek ve gizlenmiş resimleri açığa çıkartmaktır.

El becerinizi geliştirebileceğiniz ve eğlenceli anlar geçireceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda çapraz işlemelerde kullanabileceğiniz 32 farklı renk tonu ve binlerce kutucuk yer almaktadır. Ayrıca hangi kutuyu hangi renkle boyamanızı gösteren çeşitli ipuçları bulunmaktadır.

İşleme tahtasının arkasında gizlenen resimleri doğru renklerle boyayarak açığa çıkartmalı ve yeni kanaviçe modellerine ulaşmak için seviye atlamalısınız.

Android işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde erişeceğiniz Cross Stitch, 10 milyon gibi büyük bir oyuncu grubu tarafından tercih edilen popüler bir oyundur.