CrossFire: Warzone, popüler strateji savaş oyunlarının yapımcısı JOYCITY’nin yeni oyunu. Özellikle askeri strateji savaş oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız, 100MB altı boyutuna göre oldukça kaliteli grafikler sunan bu oyuna kesinlikle şans vermelisiniz. İndirmesi, oynaması ücretsiz ve Türkçe dil desteğiyle geliyor.

CrossFire: Warzone, geliştiricisi tarafından tamamen modern harp askeri strateji oyunu olarak tanımlanıyor. Dünya barışı için sonsuz bir savaşın başladığı söyleniyor. Acıma duygusu olmayan terörist grupların kontrolünde olan şehirleri geri almanız isteniyor. İnsanlığı tehdit eden büyük silahlar, yanlış ellerde kullanılmadan önce bulmanız gerekiyor. Kendi üssünüzü kurup 25 eşsiz kahramandan oluşan ordu kuruyor ve mücadeleye başlıyorsunuz. Kaynakları toplayarak üssünüzü geliştiriyor, birliklerinizi eğitiyor ve güçlendiriyorsunuz. Bu mücadele tek başınıza ilerlemeyi seçebilir veya ittifaklar kurabilirsiniz.

CrossFire: Warzone Android Oyunu Özellikleri