Crush Escape, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Engelleri aşarak hedefe ulaşmaya çalıştığınız oyunda zorlu bulmaları da çözmeniz gerekiyor.

Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle karşımıza çıkan Crush Escape, zorlu bölümlerin üstesinden gelerek yüksek puanlara ulaştığınız bir mobil oyundur. Son derece basit kontrollere sahip olan oyunda ekrana dokunarak ilerliyorsunuz. Son derece keyifli bir deneyim sunan oyunda zorlu seviyeleri de tamamlamanız gerekiyor. Eğer basit ve keyifli bir oyun arayışınız varsa Crush Escape, tam size göre bir oyun diyebilirim. Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle karşımıza çıkan Crush Escape, sizleri bekliyor. Amansız bir mücadelenin içerisine giriş yapabileceğiniz oyunu mutlaka denemelisiniz. Ayrıca oyunda zamana karşı da mücadele ediyorsunuz. Elinizi çabuk tutmanız gereken Crush Escape'ı sakın kaçırmayın.

Crush Escape oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.