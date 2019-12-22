Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren ve yüz binlerce oyuncunun beğenisini toplayan Cthulhu Virtual Pet 2, kendi evcil hayvanlarınızı besleyerek dünyaya yeni bir düzen getireceğiniz ve kendi kurallarınızı oluşturarak evreni dilediğiniz gibi şekillendirebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Piksel tabanlı grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, doğumundan itibaren beslemeye başladığınız ilginç yaratıkları büyüterek çeşitli görevler üstlenmek ve dünyaya hükmederek kendi kurallarınızı yazmaktır. Seviye atladıkça farklı canavarların kilidini açabilir ve dev bir yaratık grubunu kontrol etmelisiniz.

Her bir yaratığı özenle beslemeli ve tüm ihtiyaçlarını gidererek gelişmesi için aba göstermelisiniz. Görevlerde farklı mini oyunlar oynayabilir ve yaratıklarınızın gelişmesini hızlandıracak çeşitli ödüller kazanabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan Cthulhu Virtual Pet 2, bağımlısı olacağınız sıra dışı bir oyundur.