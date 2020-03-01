Cube Paint 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur. Zevkli ve zorlu bölümleriyle dikkat çeken oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Küpleri boyayarak zaman geçirebileceğiniz oyunda dikkatli de olmanız gerekiyor.

Birbirinden zorlu yüzlerce bölüme sahip olan oyunda tek yapmanız gereken küpleri boyamak. 3 boyutlu bir oynanışa sahip olan oyunda parmağınızla küpleri döndürüp dilediğiniz tasarımları uygulayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız eğer Cube Paint 3D mutlaka denemeniz gereken bir oyun.

Cube Paint 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.