Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Cube Rogue mobil oyunu, küplerden oluşan kurgusal bir dünyada çeşitli bulmacalar çözerek keşifler gerçekleştireceğiniz sıra dışı bir bulmaca oyunudur.

Cube Rogue mobil oyununda oldukça farklı bir beyin jimnastiği gerçekleştireceksiniz. Piksel grafik destekli ve küplerden oluşan bir dünyada bazen bir Antik Mısır mezarı bazen de bir gizemli maden keşfedeceksiniz. Bu keşiflerde ise yapmanız gereken kontrol ettiğiniz küpün hareketlerine göre diğer küplerin hamlelerini takip etmek. Siz küpü hareket ettirdikçe oyun alanında yer alan diğer küpler belli bir hareket sırasıyla yer değiştiriyor. Sizin yapmanız gereken ise bu kuralı deşifre edip hamlelerinizi bu kurala göre yapmak. Oyun alanında yer alan tüm altınları toplayıp sonunda da kapıya ulaşmalısınız.

Aklını zinde tutmak isteyen oyuncuların her daim cebinden çıkarıp oynayabileceği Cube Rogue mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.