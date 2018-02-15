Cubor, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor. Küpleri uygun yerlerine yerleştirmek için çaba gösterdiğiniz oyunda zorlu bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olarak dikkat çeken Cubor, küplerin yerlerini değiştirerek uygun yerlerine yerleştirmeye çalışıyorsunuz. Stratejik bir şekilde ilerlemeniz gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Hoş grafikleriyle de dikkat çeken oyunda harika bir atmosfer yer alıyor. Bulmaca ve puzzle oyunlarını sevenlerin yakından takip edebileceği bir oyun olan Cubor, aynı zamanda saatlerce telefon başında kalmanıza neden olabilecek bir oyundur. Metroda ve otobüste oynayabileceğiniz oyunda farklı seviyelerin de üstesinden gelmeniz gerekiyor. Optimum çözüme ulaşmak için çabalamanız gereken oyunda işiniz çok zor. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Cubor tam size göre bir oyun diyebilirim.

Cubor oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.