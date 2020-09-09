Cure Master! eğlenceli ve ilginç bir simülasyon oyunudur. Bu oyunda, bir hastane profesörü olarak hareket edecek ve çok çalışarak birçok tedavisi olmayan hastalığı tedavi edeceksiniz! Oyunda; kocaman kafa, mobil bağımlılık, anime bağımlılığı gibi pek çok ilginç ve tuhaf hastalık var. Bu hastaları en yeni yöntemlerle iyileştireceksiniz.

Kendi hastanenizi inşa edin, her türlü garip hastalığı tedavi etmenin yollarını bulun, hastaneniz dünyanın en iyisi oluncaya kadar çeşitli tıbbi personeli yönetin. Cure Master!'da çözmenizi bekleyen çeşitli tuhaf olaylar da bulunuyor. Hastane işletmek o kadar kolay değil.

Hasta türlerine yardım etmek için farklı cihazlar satın almanız gerekir. Şöhret kazanmak için daha rahat hizmetler sunun, bu da daha fazla hastanın geleceği ve hastanenizi kolayca büyütebileceğiniz anlamına gelir. Her personel benzersizdir, özel yeteneklerini geliştirmek için onları eğitin. Doğru kişiyi doğru pozisyona atamayı öğrenin, çalışma verimliliğini en üst düzeye çıkarın.