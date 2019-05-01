Her seviyede düzenli bir şekil var ve dilimleri sadece eşit iki veya dört parça halinde kesmeniz gerekiyor. Dilimin alanı ne kadar yakınsa, o kadar fazla yıldız alabilirsiniz. Üç yıldız senin amacın değil: Asıl zorluk mükemmel eşit dilimler kesmektir!

Oyunda birbirinden farklı onlarca bölüm ve seviye yer alıyor. Oyuncular parmak hareketleri ile kendilerine verilen araç ve gereçleri kesecekler. Mantıksal düşüncenin ön planda olduğu mobil yapımda ilerledikçe daha zorlu bulmacalar karşımıza çıkacak.

Yüzlerce seviye ile zihnini eğitmek ve bir kesim ustası olmak için en yeni fizik bulmaca oyunu olan Cut it'e hemen katıl, eğlenmeye başla!