Cyber Dude: Dev Tycoon

Hayatında hiçbir zaman dahi, milyarder veya playboy olmak istedin ama gücünden şüphe ettin mi? Harekete geçme zamanı: Bir bilgisayar dehası olun ve Mars'ı fethetmeye hazır olun, çünkü bunu yapan siz olacaksınız.

Zenginliklerinizi toplayın, dünyanın her yerinden yeni evler satın alın, bilgisayarlarınızı yükseltin ve becerilerinizi geliştirerek daha dahice olun. Uygulamalar ve Oyunlar oluşturun. Efsanevi eşyalar edinin. Virüslerle savaşın. Maceranıza şimdi başlayın ve kendinizi başka bir gezegende bulun.

Dünyayı dolaşın, bilgisayarınızı süper holograma yükseltin. Bir uzay istasyonu açın ve Mars'ta ikamet edin. Tüm becerileri öğrenin ve kendi şaşırtıcı şirketinizi kurun.