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Cyber Dude: Dev Tycoon 1.4.5 (Android)
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Cyber Dude: Dev Tycoon

1.4.5
Android
Cyber Dude: Dev Tycoon
ÜCRETSİZ
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Dünyanın en saygın bilgisayar dehası olun.

Cyber Dude: Dev Tycoon Ekran Görüntüleri - 1
Cyber Dude: Dev Tycoon Ekran Görüntüleri - 2
Cyber Dude: Dev Tycoon Ekran Görüntüleri - 3
Cyber Dude: Dev Tycoon Ekran Görüntüleri - 4
Cyber Dude: Dev Tycoon Ekran Görüntüleri - 5
Cyber Dude: Dev Tycoon Ekran Görüntüleri - 6
Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Hayatında hiçbir zaman dahi, milyarder veya playboy olmak istedin ama gücünden şüphe ettin mi? Harekete geçme zamanı: Bir bilgisayar dehası olun ve Mars'ı fethetmeye hazır olun, çünkü bunu yapan siz olacaksınız.

Zenginliklerinizi toplayın, dünyanın her yerinden yeni evler satın alın, bilgisayarlarınızı yükseltin ve becerilerinizi geliştirerek daha dahice olun. Uygulamalar ve Oyunlar oluşturun. Efsanevi eşyalar edinin. Virüslerle savaşın. Maceranıza şimdi başlayın ve kendinizi başka bir gezegende bulun.

Dünyayı dolaşın, bilgisayarınızı süper holograma yükseltin. Bir uzay istasyonu açın ve Mars'ta ikamet edin. Tüm becerileri öğrenin ve kendi şaşırtıcı şirketinizi kurun.

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