Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlere sunulan ve 100 binden fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan Dancing Queen: Club Puzzle, eğlenceli eşleştirmeler ve yapbozlar yapabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, onlarca farklı renge ve şekle sahip eşleştirme blokları arasından uygun olanları birleştirerek bulmacaları tamamlamak ve yeni dansçıların kilidini açmaktır. En az 3 aynı renge ve şekle sahip eşleştirme bloğunu yan yana veya alt alta getirerek eşleştirmeleri tamamlamalısınız. Bu sayede blokların sayısını azaltabilir ve bulmacayı çözerek puan toplayabilirsiniz. Puanları kullanarak farklı danslar yapan yeni karakterlere sahip olabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Oyunda muz, elma, üzüm ve daha onlarca farklı meyve şekline sahip eşleştirme bloğu yer almaktadır. Ayrıca eşleştirmeleri tamamladıkça ulaşabileceğiniz birbirinden farklı birçok dansçı karakter bulunmaktadır.

Mobil platformda bulmaca oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Dancing Queen: Club Puzzle, sürükleyici özelliğe sahip kaliteli bir oyundur.