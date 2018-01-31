Darkmatte uygulamasıyla Android cihazlarınızda koyu ağırlıklı ikon paketlerini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Koyu tonlu temaları ve ikonları kullanmayı seviyorsanız, bu isteklerinizi karşılayacak kişiselleştirme araçlarını bulamıyor olabilirsiniz. Koyu renk ağırlıklı temaları sevenler için geliştirilen Darkmatte uygulaması, 1000’den fazla ikonu sizlere sunuyor. Sistem ögeleri, Google ikonları, sosyal medya, oyun ve daha birçok kategoride istediğiniz ikonları indirerek kullanmanıza izin veren Darkmatte uygulamasında HD kalitede 193x193 boyutlarında ikonlar bulunuyor.

Kullanacağınız ikonlarla uyumlu bir şekilde tasarlanan duvar kağıtlarına ve canlı duvar kağıtlarına da ulaşabileceğiniz Darkmatte uygulamasında çok daha fazlasını bulabileceğinizden emin olabilirsiniz. Ayrıca; uygulamayı kullanabilmek için akıllı telefonunuzda Apex, Nova ve Action gibi launcher uygulamalarının kurulu olması gerekiyor. Telefon üreticilerinin resmi launcher uygulamalarında Darkmatte uygulamasını kullanamıyorsunuz.

Uygulama özellikleri