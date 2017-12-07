DEAD 2048, 2048 bulmaca oyunu, zombi oyunu ve kule savunma oyununu harmanlayan bir yapım. Klasik olarak zombiler tarafından ele geçirilen bir dünyada geçiyor. Yürüyen ölüler dünyanın büyük bir bölümünü kaplamış olsalar da hala hayatta olan, yaratığa dönüşmemiş insanlar da yaşam sürüyor. Görevimiz; o insanları korumak ve herkesi zombiye dönüştüren virüs için bir çare bulmak.

Beğenilen oyun türlerini bir araya toplayan DEAD 2048’de zombilerin bulunduğumuz yere giriş yapmalarını önlemek için stratejik noktalara savunma kuleleri dikiyoruz. Binaları inşa ederken diyagonal olarak yukarı, aşağı, sola ve sağa kaydırma hareketini yapıyoruz. İki kule aynı sayıyla eşleştiğinde tek bir kuleye dönüşüyor. 2048 sayı bulmaca oyununu oynadıysanız biliyorsunuzdur; aynı mantıkta ilerliyor. Farklı olarak işin içine aksiyon ve strateji de giriyor. Tabii ki çeşitli güçlendiriciler, yükseltmeler de mevcut.

İnternet bağlantısı gerektirmeyen diğer deyişle çevrimdışı (internetsiz) oynanabilen kule savunma oyununun Android platformuna özel çıkış yapması üzücü. 2048, zombi, kule savunma karışımı oyun, zaman öldürmek için birebir.