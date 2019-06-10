Dead Spreading: Idle Game

Hayatta kalanları kurtarmak için kampı arayın, ölülerin çılgınca saldırısına direnmek için yeni askerler toplayın. Karınızı en üst seviyeye çıkarmak için askerleri ve aynı zamanda savunma ve malzeme toplama, kavga etme ve üretme görevlerini düzenleyin.

Öfkeli kalabalıktan serum veya ilaç almak ve askerlerin yeteneğini artırmak için zombileri öldürün. Üs binanızı yükseltin, zombileri yararlanabileceğiniz bir şekilde öldürün. Farklı yeteneklere sahip askerleri işe al ve güçlü silahlarla donat. Zombi dalgası üstüne doğru geliyor, nihai savaş için hazırlanmaya ne dersin?

Hava durumunu mükemmel şekilde simüle edin, gece ve gündüzü sırayla değiştirin. Askerleri toplayarak ellerine güçlü silahları verin ve zombilerin güvenli bölgeye gelmelerini engelleyin!