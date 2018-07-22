Death Invasion : Survival

Bu oyunda düşmanlara karşı nazik olmak yanlış olacak çünkü zombiler temel duygularını yitirmişlerdir. Yapmanız gereken şey, mermilerinizi zamanında doldurmanız ve asla silah doğrutlmayı bırakmamasıdır. Burası Ölüm'ün işgal ettiği küçük bir kasaba. Mücadele tek seçenek!

Hayatta kalmak için, gıda, katil silahlar, yakıt ve jeneratör vazgeçilmezdir. Ancak, bu temel kaynaklar genellikle tehlikeli yerlerde bulunuyor. Kendini kolla ve savaş gücünü artır. Kask, yanlışlıkla bir zombi tarafından ısırıldığında aldığınız hasarı azaltmanıza yardımcı olabilir. Sırt çantasıyla korkunç şehirden uzaklaşmak için daha fazla eşya toplaman gerekiyor.

Kapalı kapılar havaya uçurmak ve zombi gruplarını yenmek için el bombası ve mayın gibi parçalar kullanın. Ölümcül yolculukta olabildiğince ateşli silah parçaları toplayın ve onları daha güçlü ateşli silahlara yerleştirin. Hayatta kalma yolculuğuna başlamak için hazır mısınız? Bu savaşta hayatta kal veya direnişten vazgeçerek zombi denizinde boğul.