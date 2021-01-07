Death Park 2, mobil platformdaki en iyi korku oyunları arasında. Serinin yeni oyununda kendinizi korku içinde sırlar, canavarlar, maceralarla dolu ürkütücü bir şehirde bulacaksınız. Kız kardeşinizi palyaço Pennywise’dan kurtarmanız, Ölüm Parkı’nın gizemini ve korkunç palyaçonun kökenini öğrenmeniz gerekiyor. Bu korku hikayesinde birçok bulmaca ile de karşılaşacaksınız. Death Park 2 Google Play’den Android telefonlara ücretsiz indirilebilir!

Death Park 2 İndir

Sokaklar, hastane, mezarlık, kanalizasyon ve askeri üs dahil olmak üzere sekiz büyük yeri ziyaret edeceksiniz. Bulmacaları çözmek ve korkunç palyaço ve çeşitli canavarlarla savaşmak için gerçek dünyayla uyku arasında gidip geleceksiniz. Bulmacalarda iki zorluk seviyesi var ve bulmacalar her macerada değişiyor. Öte yandan oyunda birçok son var; verdiğiniz kararlara ve eylemlerinize bağlı olarak hikaye şekilleniyor, hayatta kalma şansınız artıyor/azalıyor. Tüm sonların kilidini açabilir misiniz?

Silent Hill, Dead Space, Evil Nun, Granny gibi korku oyunlarını seviyorsanız, Ölüm Parkı 2 oyununu kesinlikle oynamalısınız.