Piksel grafiklere sahip olarak hem Android hem de iOS platformunda yarış oyunu olarak yayınlanan Death Rover geniş bir oyuncu kitlesi tarafından oynanmaya devam ediliyor.

Tapdemic tarafından geliştirilerek mobil platformda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan başarılı yapım da oyuncular uzaylı istilacılarına karşı savaşacaklar. Yarış oyunu olarak ifade edilen yapım içerisinde yarattığımız araçlar ile insan kolonilerini kurtarabilmek için zombiler ile çarpışacağız.

Piksel grafikler eşliğinde oyunculara aksiyon dolu anlar vadeden başarılı yapım da heyecan verici bir bilim kurgu hikâyesi yer alıyor.

Birbirinden farklı zorluklara sahip olan onlarca seviyenin yer aldığı yapım içerisinde 7 farklı araç türü de bulunuyor. Farklı türdeki uzaylılara karşı vereceğimiz mücadele de uzaylılar ve zombiler gibi birçok farklı düşman tipleri karşımıza çıkacak.

Eşsiz 2D grafik açıları ile aksiyon dolu bir atmosfere dahil olacağımız yapım da gerilim hat safa da olacak.