Decurse - Magical Farming Game, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir çiftlik oyunu olarak dikkat çekiyor.

Çocukların beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Decurse, hayallerinizdeki adayı baştan inşa edebileceğiniz bir oyundur. Sular altında kalmış bir dünyayı en baştan yaratmaya çalıştığınız oyunda eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Rengarenk atmosferi ve hoş animasyonlarıyla dikkat çeken oyunda fantastik işler yapabiliyorsunuz. Kasabaları özelleştirdikçe para ve elmaslar kazanabileceğiniz oyunda her türlü aktiviteyi gerçekleştirebiliyorsunuz. Büyülerle de mücadele edebileceğiniz oyunda nefes kesen bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi olan Decurse, sizleri bekliyor. Hasat yapabileceğiniz, yeni mahsüller yetiştirebileceğiniz ve renkli deneyim yaşayabileceğiniz Decurse oyununu kaçırmayın.

Decurse oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.