Demolish!, Google Play’de her oyunu milyon indirmeye ulaşan Voodoo’nun yıkım odaklı mobil oyunu. Şehrin ortasına dikilen, yeşil alanları azaltan yüksek binaların günden güne arttığı dönemde mesaj içeren harika bir mobil oyun. Gündelik oyunlardan, internet bağlantısı da gerektirmiyor diğer bir deyişle internetsiz oynayabiliyorsunuz.

Vaktin geçmek bilmediği zamanlarda açıp bir iki el oynayabileceğiniz gündelik oyunlardan biri Demolish!. Voodoo’ya ait olmasıyla Android platformunda öne çıkan yıkım oyununda yerden metrelerce yükseklikte binaları yıkmakla görevli bir kişinin yerine geçiyorsunuz. Binaları yerle bir etmek için patlayıcılar kullanmak yerine eski çağların etkili silahlarından mancınığı kullanıyorsunuz. Seviye atladıkça binaları yıkmak zorlaşıyor ancak mancığınız da güçleniyor.

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