Ders Programım uygulamasıyla ders saatlerinizi Android cihazlarınıza kaydedebiliyor ve uyarı bildirimleri alabiliyorsunuz.

Derslerinizin olduğu günü ve saati sürekli şaşırıyorsanız, ders programını günümüz teknolojisine uyarlayan Ders Programım uygulamasını mutlaka denemelisiniz. Derslerinizi gün ve saat olarak kaydettikten sonra istediğiniz zaman görüntüleyebileceğiniz uygulamada, dersin başlamasına 3 dk kala uyarı bildirimleri de alabiliyorsunuz. Dersin bitmesine ne kadar zaman kaldığını da dakika ve saniye cinsinden görüntüleyebileceğiniz Ders Programım uygulamasında, programınızı diğer kullanıcılarla da paylaşabiliyorsunuz.

Uygulamayı kullanan diğer kullanıcıların ders programlarını da kendi hesabınıza kaydedebileceğiniz uygulamada, Portal bölümünde sunulan teknoloji konulu haberleri de okuyabiliyorsunuz. Öğrenciler, öğretmenler ve günlük programı bulunan herkesin faydalanabileceği Ders Programı uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, etkinliklerinizi ve derslerinizi kaçırma endişesinden kurtulabilirsiniz.