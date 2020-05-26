Sphere Game Studios - City Building Games tarafından geliştirilen ve mobil platformda oyunculara kendi şehirlerini kurma ve yönetme fırsatı veren Designer City 2 oynaması ücretsiz olarak oynanmaya devam ediliyor.

Android ve iOS platformlarında simülasyon oyunu olarak lansmana çıkan Designer City 2 oldukça zengin bir içerik eşliğinde oyunculara eğlenceli anlar sunmaya devam ediyor.

Oldukça zengin bir içerik yapısına sahip olan mobil oyun içerisinde birbirinden farklı yerlere evler, binalar, alışveriş merkezleri, kafeler inşa edebilecek, şehrin güvenliğini sağlayabilecek ve vatandaşlarımızdan aldığımız kiralar ile zengin olmaya çalışacağız.

Detaylı içerikleri ve gerçekçi yapısı ile oyunculara adeta belediye başkanı deneyimi sunan oyun da hayallerimizdeki şehrin tasarımını yapabilecek, birden fazla şehir kurarak lider olmaya çalışacağız.

Oynaması ücretsiz olarak yayınlanan başarılı yapım günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.