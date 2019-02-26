Sphere Game Studios imzası ile geliştirilen ve oyunculara ücretsiz olarak sunulan Sphere Game Studios, hem Android hem de İOS platformunda ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor. Hayalimizdeki şehri oluşturmaya çalışacağımız oyunda başarılı bir şehir kurmak için elimizden geleni yapacağız. Oldukça renkli grafiklere ve detaylı içeriklere sahip olan oyunda farklı seviyeler ile de karşılaşacağız.

Yıllardır her yaştan oyuncu tarafından oynanan Designer City aksiyon ve gerilimden uzak bir yapıya sahip. Mbil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan yapım, zengin yapısı ile oyunculara gerçekçi bir deneyim sunuyor.

İki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yapım, Google Play’de 4.3 olarak oyuncular tarafından değerlendirildi.

İyi eğlenceler dileriz.