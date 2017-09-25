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Devrim Yarışları 1.0.4 (Android)
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  4. Devrim Yarışları - Android için Yarış Oyunu

Devrim Yarışları

1.0.4
Android
Devrim Yarışları
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi

Devrim Yarışları, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir yarış oyunudur.

Devrim Yarışları, klasik arabalarla yarışlara katılabileceğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden hızlı arabaları kullanabileceğiniz oyunda yeteneklerinizi sergiliyorsunuz.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olan Devrim Yarışları, 60'ların ruhunu telefonlarınıza kadar getiriyor. Klasik araba yarışlarına katılabileceğiniz oyunda pistlerin tozunu attırıyor ve amansız mücadelelere dahil oluyorsunuz. Arabalarınızı modifiye de edebileceğiniz oyunda kendi stilinizi yansıtabiliyorsunuz. Farklı oyun modları ve gelişmiş kontrol sistemleriyle de ön plana çıkan Devrim Yarışları'nı sakın kaçırmayın. Çcukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Devrim Yarışları'nda işiniz bir hayli zor.

Devrim Yarışları oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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